В Кремле высказались о последствиях убийств иранских лидеров

Песков: Убийства лидеров Ирана не останутся без последствий

Убийства иранских лидеров не останутся без последствий. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это ненормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий», — отметил он.

Песков заявил, что сегодня такие действия — реальность, в которой живет мир. Он также выразил надежду на то, что подобное не станет повседневностью.

Ранее иранский историк Фардин назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи серьезным просчетом президента США Дональда Трампа. По его мнению, это помешает Трампу осуществить сценарий смены режима.