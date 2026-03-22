Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:04, 22 марта 2026Мир

В Кремле высказались о последствиях убийств иранских лидеров

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Убийства иранских лидеров не останутся без последствий. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это ненормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий», — отметил он.

Песков заявил, что сегодня такие действия — реальность, в которой живет мир. Он также выразил надежду на то, что подобное не станет повседневностью.

Ранее иранский историк Фардин назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи серьезным просчетом президента США Дональда Трампа. По его мнению, это помешает Трампу осуществить сценарий смены режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Директор ФСБ России назвал кукловодами Украины одну европейскую страну

    В Кремле отказались поминать Европу матерными словами

    Синоптик назвала дату начала весенних дождей в Москве

    Драка мужчин под классику в Московском доме музыки попала на видео

    В Кремле отметили нежелание Европы вести диалог с Россией

    Песков отметил одну тенденцию конфликта на Ближнем Востоке

    В Кремле заявили о сплочении народа вокруг руководства из-за военных действий против Ирана

    Переданных Киеву «Терминаторов» оценили

    В Кремле высказались о последствиях убийств иранских лидеров

    Раскрыты подробности о новом городском кроссовере GAC для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok