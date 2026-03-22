В Кремле заявили о сплочении народа вокруг руководства из-за военных действий против Ирана

Песков: Народ сплотился вокруг руководства из-за военных действий против Ирана

Народ сплотился вокруг руководства страны из-за военных действий против Ирана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению своих границ.

«Мы с вами знаем, что в начале этой кампании, этой агрессии речь шла все-таки о желании сменить режим в Тегеране. Но сейчас остается ясным одно — что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства», — сказал Песков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что конфликт Израиля и США с Ираном представляет угрозу для большого количества стран.