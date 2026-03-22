В России назвали конфликт на Ближнем Востоке угрозой для большого количества стран

Новиков назвал конфликт на Ближнем Востоке угрозой для большого количества стран

Конфликт Израиля и США с Ираном чрезвычайно опасен, он представляет угрозу для большого количества стран, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Все разговоры, которые вот уже почти полвека ведутся о глобальном мире, они не лишены оснований. Мир действительно стал гораздо более взаимосвязанным и взаимозависимым, чем когда-либо ранее. Поэтому военные действия, которые были начаты Соединенными Штатами Америки против Ирана, представляют очень большую опасность», — заметил Новиков.

По словам депутата, последствия нынешних военных действий на Ближнем Востоке уже ощущаются в разных частях мира.

Конфликты такого рода особо опасные тем, что никто заведомо не может предположить, какой будет динамика конфликта, чем этот конфликт завершится, будут ли достигнуты цели нападающей стороны. Ситуация чрезвычайно опасная Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать электростанции Ирана, если Ормузский пролив не откроют в течение 48 часов.

В Иране ответили на ультиматум Трампа. В Тегеране выразили готовность атаковать энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников по всему региону.

