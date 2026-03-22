В США сделали неутешительное заявление о 48-часовом ультиматуме Трампа Ирану

Подполковник армии США Дэвис: Ультиматум Трампа не откроет Ормузский пролив

Ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану не откроет Ормузский пролив. Такое неутешительное заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в Х.

«В любом случае, они точно не откроют пролив, и, более того, заявили, что закроют его еще более жестко», — написал он.

Дэвис оценил действия Трампа как иррациональные и противоречивые. Он осудил решение американского лидера, заявив, что начало военных действий на Ближнем Востоке привело США в опасный период. По его словам, Вашингтон больше не имеет контроля над ситуацией.

В Иране ответили на ультиматум Трампа. В Тегеране выразили готовность атаковать энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников по всему региону.

Ранее стало известно, что более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Государства подчеркнули, что закрытие пролива ведет к нарушению поставок энергоносителей и угрожает мировой безопасности и стабильности.