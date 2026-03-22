В США призвали не списывать Иран со счетов

Дэвис: Удар по городу Димона показал военный потенциал Ирана

После удара по городу Димона в Израиле стало понятно, что пока рано списывать Иран со счетов, у него сохраняется большой военный потенциал. На это указал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Иран по-прежнему сохраняет военный потенциал, а американская и израильская системы ПРО остаются уязвимыми», — написал эксперт. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам следует прекратить делать громкие заявления и пересмотреть стратегию, так как сейчас она не дает никакого результата.

Кроме того, Дэвис считает, что игнорирование происходящего и попытки усугубить ситуацию «углубят стратегический провал» США.

Иран 21 марта попытался атаковать город Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны.