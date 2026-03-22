22:31, 21 марта 2026Мир

В США призвали не списывать Иран со счетов

Дэвис: Удар по городу Димона показал военный потенциал Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После удара по городу Димона в Израиле стало понятно, что пока рано списывать Иран со счетов, у него сохраняется большой военный потенциал. На это указал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Иран по-прежнему сохраняет военный потенциал, а американская и израильская системы ПРО остаются уязвимыми», — написал эксперт. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам следует прекратить делать громкие заявления и пересмотреть стратегию, так как сейчас она не дает никакого результата.

Кроме того, Дэвис считает, что игнорирование происходящего и попытки усугубить ситуацию «углубят стратегический провал» США.

Иран 21 марта попытался атаковать город Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны.

    Последние новости

    БРИКС призвали к независимой роли в конфликте на Ближнем Востоке

    Лавров потребовал от США уважения к российским интересам

    В России предложили европейцам вспоминать руководство ЕС на заправках

    Новичок РПЛ разгромил худшую команду чемпионата и вышел на третье место

    В США призвали не списывать Иран со счетов

    Зеленский рассказал о переговорах по урегулированию с США

    В Британии отказались признать участие в операции против Ирана

    Разведка США признала устойчивость органов власти в Иране

    Дмитриев заявил о попытке ЕС встать в очередь за российскими энергоресурсами

    Подполье сообщило об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ

    Все новости
