14:35, 22 марта 2026Мир

В Стамбуле пятерых человек спасли из-под завалов

TRT: В Стамбуле спасли пять человек из-под завалов разрушенных зданий
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: trthaber

Спасателям удалось вытащить пять человек из-под завалов двух зданий, которые обрушились в воскресенье в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал TRT.

Отмечается, что в момент обрушения в домах находилось пять жителей. Спасательная операция на месте инцидента продолжается. Район оцеплен полицией. Службы проверяют, есть ли под завалами люди. Спасенных отправили в больницы. На месте происшествия работают 19 машин скорой помощи и 52 медицинских работника.

Офис губернатора Стамбула сообщил, что два малоэтажных строения в районе Фатих обрушились в воскресенье. По предварительным данным, к обрушению привела утечка бытового газа. Очевидцы рассказывали о звуке взрыва и ударной волне.

В феврале в казахстанском городе Щучинске прогремел мощный взрыв из-за утечки газа. В результате происшествия пострадали 20 человек. Тушение осложняли баллоны с газом, которые находились в горящем здании.

