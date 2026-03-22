В ВС России раскрыли необычный способ отлова украинских БПЛА

Операторы БПЛА ВС России ловят дроны ВСУ при помощи веревки и гайки

Операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил (ВС) России ловят дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи веревки и гайки. Об этом рассказал разведчик, оператор БПЛА 4-й бригады группировки войск «Южная», передает РИА Новости.

«Крепим веревку с гайкой к БПЛА, подлетаем к дрону ВСУ и сверху сбрасываем, лопасти дрона путаются, и мы на буксире его уносим», — раскрыл он.

Отмечается, что таким образом сбивается и тяжелый дрон типа «Баба-Яга». По словам разведчика, эта технология помогает экономить российские дроны.

Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО в ночь на 21 марта сбили 283 украинских беспилотника самолетного типа. Помимо Московского региона, дроны были уничтожены в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.