16:32, 22 марта 2026

В ВС России раскрыли необычный способ отлова украинских БПЛА

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил (ВС) России ловят дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи веревки и гайки. Об этом рассказал разведчик, оператор БПЛА 4-й бригады группировки войск «Южная», передает РИА Новости.

«Крепим веревку с гайкой к БПЛА, подлетаем к дрону ВСУ и сверху сбрасываем, лопасти дрона путаются, и мы на буксире его уносим», — раскрыл он.

Отмечается, что таким образом сбивается и тяжелый дрон типа «Баба-Яга». По словам разведчика, эта технология помогает экономить российские дроны.

Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО в ночь на 21 марта сбили 283 украинских беспилотника самолетного типа. Помимо Московского региона, дроны были уничтожены в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли тему номер один в повестке европейских стран

    В Финляндии заявили об энергетической катастрофе без российского газа

    Иран объявил о переходе от обороны к наступлению

    Число пьяных аварий резко сократилось в одном городе России

    Пропавший в горах Красноярского края Потаенков мог стать жертвой медведя

    Вернувшийся в российский аэропорт самолет столкнулся с птицей

    Американский аналитик описал 48-часовой ультиматум Трампа словами «Грядут мрачные дни»

    В Киеве обсудили роль Украины в учениях НАТО

    Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху от головы привычку

    Концерты экс-участника Modern Talking в Литве отменили из-за России

    Все новости
