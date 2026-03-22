23:35, 22 марта 2026

ВСУ ударили по Донецку

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Донецкую народную республику (ДНР). Об этом информирует штаб обороны региона в своем Telegram-канале.

По его данным, целями стали энергетические объекты и жилые дома. «Мобильные огневые группы "Купола" сбивают вражеские дроны в Донецке и Макеевке», — говорится в сообщении.

В штабе призвали жителей соблюдать меры безопасности.

Корреспондент РИА Новости рассказал, что в Донецке прозвучало не менее пяти взрывов.

Ранее украинские дроны атаковали Ленинградскую область. Сообщалось, что в результате удара был поврежден жилой дом, также зафиксировано возгорание сухой травы. Пострадавших нет.

