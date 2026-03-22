Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:48, 22 марта 2026

Появились подробности об атаке ВСУ на Ленинградскую область

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область был поврежден жилой дом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что дрон, сбитый в районе деревни Изора Гатчинского района, повредил остекление в трех квартирах. Также зафиксировано возгорание сухой травы, огонь уже потушили. Никто не пострадал.

По данным Shot, отражение атаки украинских беспилотников продолжается. На данный момент в регионе уже уничтожено десять дронов.

Ранее в Минобороны России доложили, что за два часа над регионами страны сбили еще 60 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов — 33 — перехватили над Брянской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецназ Росгвардии сбил дрон ВСУ в момент атаки на российского губернатора

    Умеров подвел итоги переговоров США и Украины во Флориде

    Родственники военных ВСУ вышли на «майдан вдов»

    Появились подробности об атаке ВСУ на Ленинградскую область

    На Украине рассказали о возможном «финте» Зеленского в Иране

    Иран пригрозил США новыми целями для ударов

    Зеленский заявил об активизации ВС России из-за погоды

    В Кремле назвали главного шантажиста в Европе

    Предсказано будущее возможной наземной операции США в Иране

    США заподозрили в намерении забрать нечто «чрезвычайно важное» на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok