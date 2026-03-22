Появились подробности об атаке ВСУ на Ленинградскую область

Shot: При атаке дронов ВСУ на Ленинградскую область поврежден жилой дом

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область был поврежден жилой дом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что дрон, сбитый в районе деревни Изора Гатчинского района, повредил остекление в трех квартирах. Также зафиксировано возгорание сухой травы, огонь уже потушили. Никто не пострадал.

По данным Shot, отражение атаки украинских беспилотников продолжается. На данный момент в регионе уже уничтожено десять дронов.

Ранее в Минобороны России доложили, что за два часа над регионами страны сбили еще 60 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов — 33 — перехватили над Брянской областью.