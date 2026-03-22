Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:39, 22 марта 2026

В Минобороны сообщили о продолжающейся массированной атаке ВСУ на регионы России

Минобороны: За два часа над регионами России сбили 60 беспилотников ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За два часа над регионами России сбили еще 60 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О продолжающейся массированной атаке сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаки были совершены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Все они были сбиты.

Больше всего атакам подверглась Брянская область, над территорией которой сбили 33 дрона ВСУ. Еще 14 беспилотников уничтожили над Смоленской областью.

Еще семь БПЛА сбили над территорией Новгородской области, три – над Ленинградской, два – над Тверской, и один – над территорией Курской области.

О пострадавших и разрушениях на земле данных не приводится.

Ранее сообщалось, что в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени над регионами России сбили 97 БПЛА ВСУ. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в небе над Брянской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok