В Минобороны сообщили о продолжающейся массированной атаке ВСУ на регионы России

Минобороны: За два часа над регионами России сбили 60 беспилотников ВСУ

За два часа над регионами России сбили еще 60 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О продолжающейся массированной атаке сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаки были совершены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Все они были сбиты.

Больше всего атакам подверглась Брянская область, над территорией которой сбили 33 дрона ВСУ. Еще 14 беспилотников уничтожили над Смоленской областью.

Еще семь БПЛА сбили над территорией Новгородской области, три – над Ленинградской, два – над Тверской, и один – над территорией Курской области.

О пострадавших и разрушениях на земле данных не приводится.

Ранее сообщалось, что в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени над регионами России сбили 97 БПЛА ВСУ. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в небе над Брянской областью.