19:40, 22 марта 2026Россия

В Минобороны сообщили о пятичасовой массированной атаке ВСУ на регионы России

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Над регионами России за пять часов сбили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О массированной атаке сообщилив Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаки были совершены в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Все они были сбиты.

Больше всего атакам подверглась Брянская область — над территорией региона было уничтожено 47 украинских дронов. Еще 25 беспилотников сбили над Смоленской областью, 10 — над Белгородской.

Кроме того, семь БПЛА ВСУ уничтожили над территорией Новгородской области, еще пять — над Курской, два — над Ленинградской, и один — над Псковской.

О пострадавших и разрушениях на земле данных не приводится.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 марта сбили 25 украинских беспилотников над территорией России. Дроны в том числе были сбиты над Московским регионом.

