07:47, 22 марта 2026Россия

В Минобороны отчитались об отражении ночной атаки украинских беспилотников

Марина Совина
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 25 украинских беспилотников над территорией России. Об отражении ночной атаки отчитались в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дроны были сбиты над Московским регионом, акваторией Черного моря, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении одного БПЛА над территорией региона. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о том, что ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском.

    Последние новости

    22 страны выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. До этого Трамп раскритиковал союзников за отказ

    В Минобороны отчитались об отражении ночной атаки украинских беспилотников

    Жених Лерчек рассказал о ее лечении от рака

    Юрист оценил необходимость изменить название группы «Иванушки International»

    Музыкальный критик высказался о концертах Долиной

    Американский журналист подписал контракт для службы на СВО

    В Киеве назвали русский язык «языком доверительного общения»

    Экс-депутат Рады объяснил провокации Зеленского против Ирана

    Россиянам напомнили о праве вернуть часть денег за некоторые услуги

    Стало известно о последнем предупреждении арабских стран Ирану

    Все новости
