В Минобороны отчитались об отражении ночной атаки украинских беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 25 украинских беспилотников над территорией России. Об отражении ночной атаки отчитались в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дроны были сбиты над Московским регионом, акваторией Черного моря, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении одного БПЛА над территорией региона. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о том, что ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском.

