06:26, 22 марта 2026Россия

Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

Слюсарь: Ночью ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 22 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Ростовской области при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском», — говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, добавил глава региона, отметив, что она будет уточняться. В Ростовской области по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

Вечером 21 марта Минобороны России сообщало об уничтожении 71 беспилотника ВСУ в небе над страной.

    Последние новости

    22 страны выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. До этого Трамп раскритиковал союзников за отказ

    Число пострадавших при обстреле израильского Арада превысило 80 человек

    Олимпийский чемпион рассказал об ушедшем от России на 150 лет вперед Китае

    На Украине заявили о «моральной шизофрении» общества из-за нерешенной Зеленским задачи

    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

    Азаров рассказал о стратегии США в отношениях с Россией

    В США заявили о способности Ирана разрушить американскую экономику

    На Западе назвали проводимую по отношению к России политику ЕС абсурдной

    Разбился военный самолет Катара

    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей

    Все новости
