Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

Слюсарь: Ночью ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области

В ночь на 22 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Ростовской области при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском», — говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, добавил глава региона, отметив, что она будет уточняться. В Ростовской области по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

Вечером 21 марта Минобороны России сообщало об уничтожении 71 беспилотника ВСУ в небе над страной.