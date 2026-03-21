21:53, 21 марта 2026Россия

В России раскрыли подробности массового налета украинских дронов

Минобороны сообщило об уничтожении 71 беспилотника ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Над регионами России за шесть часов силы противовоздушной обороны уничтожили 71 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Всего в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени под ударом ВСУ оказались десять регионов. Так, украинские беспилотники уничтожили над Московским регионом, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской и Рязанской областями, а также над Республикой Крым.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО на подлете к столице сбито 50 вражеских БПЛА.

