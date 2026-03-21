В России раскрыли подробности массового налета украинских дронов

Минобороны сообщило об уничтожении 71 беспилотника ВСУ

Над регионами России за шесть часов силы противовоздушной обороны уничтожили 71 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Всего в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени под ударом ВСУ оказались десять регионов. Так, украинские беспилотники уничтожили над Московским регионом, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской и Рязанской областями, а также над Республикой Крым.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО на подлете к столице сбито 50 вражеских БПЛА.