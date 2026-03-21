Под Москвой сбили полсотни БПЛА

Собянин: Силами ПВО на подлете к Москве сбито 50 вражеских БПЛА

На подлете к Москве сбито уже 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — написал он.

Градоначальник отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО в ночь на 21 марта сбили 283 украинских беспилотника самолетного типа. Помимо Московского региона, дроны были уничтожены в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.

В Уфе беспилотник влетел в многоквартирный дом. Здание не было введено в эксплуатацию. Сообщалось, что пострадали два строителя дома.