Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 21 марта 2026Россия

Под Москвой сбили полсотни БПЛА

Собянин: Силами ПВО на подлете к Москве сбито 50 вражеских БПЛА
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

На подлете к Москве сбито уже 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — написал он.

Градоначальник отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО в ночь на 21 марта сбили 283 украинских беспилотника самолетного типа. Помимо Московского региона, дроны были уничтожены в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.

В Уфе беспилотник влетел в многоквартирный дом. Здание не было введено в эксплуатацию. Сообщалось, что пострадали два строителя дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok