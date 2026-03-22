07:00, 22 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам напомнили о праве вернуть часть денег за некоторые услуги

Екатерина Смирная
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Налоговый вычет — это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ в случаях, установленных законодательством, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил россиянам о праве вернуть часть денег за некоторые услуги.

Претендовать на налоговые вычеты могут налоговые резиденты России, указал экономист. Они бывают нескольких видов, добавил он.

К стандартным налоговым вычетам относятся вычеты, которые предоставляются гражданам, на обеспечении которых находится ребенок, рассказал эксперт. Ежемесячная выплата полагается приемному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю, уточнил Щербаченко.

Налог с продажи квартиры в 2026 году: как правильно рассчитать НДФЛ и когда можно не платить
К стандартным вычетам также относится налоговый вычет при сдаче нормативов ГТО (в случае награждения знаком отличия или подтверждения его) при условии прохождении ежегодной диспансеризации.

Существуют и социальные налоговые вычеты, например, по расходам на обучение — как собственное, так и обучение детей, сестер или братьев, супруга или супруги, поделился эксперт.

При наличии лицензии или иного документа, подтверждающего право на ведение образовательного процесса, вычет можно получить по расходам на обучение не только в вузе, но и в других образовательных учреждениях, как государственных, так и частных: в детских садах, школах, в учреждениях допобразования взрослых (сюда входят, например, курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков), в учреждениях дополнительного образования детей (это детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы)

Петр Щербаченкоэкономист

Государством также предусмотрен социальный вычет по расходам на благотворительность, а также по расходам на лечение и приобретение медикаментов.

Инвестиционный налоговый вычет — это сумма, на которую гражданин может уменьшить налогооблагаемый доход, полученный от вложений на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или при реализации ценных бумаг, сообщил Щербаченко.

Владельцам ИИС-3 доступны оба вида налоговых преимуществ одновременно. Во-первых, вычет на взносы — возврат 13-22 процентов от внесенных средств, но не более чем с 400 тысяч рублей в год. Это до 52 тысяч рублей (при ставке 13 процентов) или до 88 тысяч рублей (при ставке 22 процента). Во-вторых, вычет на доход — освобождение от уплаты НДФЛ с прибыли по операциям на счете при его закрытии. Льгота действует на доход до 30 миллионов рублей

Петр Щербаченкоэкономист

Последняя категория, по словам собеседника издания, это имущественные налоговые вычеты. Они предусмотрены на новое строительство или приобретение жилой недвижимости, земельных участков на территории России, на погашение процентов по целевым займам (кредитам), на погашение процентов по кредитам, полученным в российских банках, для рефинансирования займов. Лимит для расчета компенсации составляет 2 миллиона рублей. То есть человек, который платит НДФЛ по ставке 13 процентов, может вернуть не более 260 тысяч рублей, а тот, кто платит 15 процентов — не более 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что с 2026 года многодетные семьи в России начнут получать новую меру поддержки. Это налоговый вычет для работающих родителей, который снизит ставку НДФЛ до шести процентов.

