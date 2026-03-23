55-летняя Ума Турман показала фигуру в нижнем белье для журнала

Актриса Ума Турман показала фигуру в откровенном виде для CR Fashion Book

Американская актриса и бывшая манекенщица Ума Турман снялась в откровенном виде для журнала CR Fashion Book. Кадры появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

Во время фотосессии 55-летняя звезда «Убить Билла» показала фигуру в нижнем белье люксового бренда Chanel, которое включало в себя бюстгальтер и трусы с высокой посадкой. Кроме того, на ней был жакет из ассортимента той же марки и лакированные перчатки с открытыми пальцами.

Кроме того, издание опубликовало снимки знаменитости, на которых она попозировала в рубашке, оформленной длинным шлейфом, а также в дутом пальто.

В феврале сообщалось, что Ума Турман пришла на свадьбу звезды «Очень странных дел», дочери Майи Хоук в платье за сотни тысяч рублей.

