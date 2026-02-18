Реклама

17:15, 18 февраля 2026

Ума Турман пришла на свадьбу дочери в платье за сотни тысяч рублей

Актриса Ума Турман пришла на свадьбу дочери в платье Erdem за 305 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: KONY / BACKGRID / Legion-Media.com

Американская актриса и бывшая модель Ума Турман пришла на свадьбу дочери Майи Хоук в платье за сотни тысяч рублей. Данную информацию приводит People.

Для бракосочетания наследницы 55-летняя знаменитость выбрала асимметричное платье нежно-голубого цвета из легкой ткани с принтом в виде бабочек, насекомых и цветов. Известно, что данный наряд бренда Erdem стоит 3995 долларов (305 тысяч рублей).

Помимо этого, знаменитость надела синие туфли, белое ожерелье с кисточками и серьги-кольца. Волосы Турман были собраны в легкую прическу, которая подчеркивала образ.

Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука актриса и модель Майя Хоук неожиданно вышла замуж за певца Кристиана Ли Хатсона 14 февраля. На свадьбе также присутствовали коллеги невесты по сериалу «Очень странные дела» — актеры Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

Ранее в феврале Ума Турман села на шпагат на съемке для журнала и восхитила фанатов. Знаменитость позировала для Harper's Bazaar Taiwan в том числе в укороченном черном жакете, кожаных брюках в тон и белой юбке.

