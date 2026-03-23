Атаку российского истребителя на самолет ВСУ из засады сняли на видео

Российский истребитель из засады выпустил по самолету Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракету класса «воздух — воздух». Момент воздушного боя запечатлел украинский дрон-разведчик, видео опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На кадрах видно, как прятавшийся на сверхмалой высоте российский истребитель свечой поднялся в воздух и выпустил ракету по самолету противника.

По данным канала, в выполнении задания мог быть задействован истребитель Су-35 со скороподъемностью 250 метров в секунду.

Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы России сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины. Информация о районе поражения самолета и другие подробности не приводились.