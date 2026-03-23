Атаку российского истребителя на самолет ВСУ из засады сняли на видео

10:41, 23 марта 2026Бывший СССР

Дрон ВСУ снял на видео атаку Су-35 из засады на украинский самолет
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»

Российский истребитель из засады выпустил по самолету Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракету класса «воздух — воздух». Момент воздушного боя запечатлел украинский дрон-разведчик, видео опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На кадрах видно, как прятавшийся на сверхмалой высоте российский истребитель свечой поднялся в воздух и выпустил ракету по самолету противника.

По данным канала, в выполнении задания мог быть задействован истребитель Су-35 со скороподъемностью 250 метров в секунду.

Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы России сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины. Информация о районе поражения самолета и другие подробности не приводились.

    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Звезду реалити-шоу нашли без признаков жизни в водном канале

    Обвиняющая Россию в агрессии НАТО оказалась наступательным альянсом

    Глава МИД Венгрии заявил об украинском следе в его прослушке

    В ДНР рассказали о контратаке ВСУ в Константиновке

    В Минобороны сообщили о продолжившейся массированной атаке ВСУ на регионы России

    Иран пригрозил заминировать Персидский залив

    В России подростки переходили Волгу по льду и пропали

    Стало известно о крушении американского истребителя в Кувейте

    Стал известен срок выписки критиковавшего СВО юриста из психбольницы

    Все новости
