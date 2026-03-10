Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:04, 10 марта 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный рассказал об особенностях сбитого сверхзвукового истребителя ВСУ

Военный Дандыкин: Сбитый ВС РФ истребитель ВСУ был советского происхождения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сбитый Воздушно-космическими силами (ВКС) России сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был советского происхождения, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях техники специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это истребитель советского еще происхождения, четвертого поколения. Основной истребитель был в советское время и долгое время в российской действительности. На нем летают "Русские витязи". Сейчас у нас уже модификация — Су-35. А на Украине это один из основных истребителей», — поделился Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что, по его данным, украинский Су-27 был сбит российской ракетой с истребителя Су-35.

Ранее в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о районе поражения самолета и другие подробности не приводятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

    Песков высказался об откладывании украинского вопроса из-за Ирана

    Боец «Ахмата» рассказал о трехдневном отражении налета десятков дронов ВСУ на их позицию

    Рублю предрекли девальвацию

    Муж Бородиной вручил ей подарок за 1,5 миллиона рублей

    Ученики московской школы пожаловались на симптомы отравления

    Заветы Ильича окутал едкий смог

    Присвоивший миллионы своего друга подполковника российский майор сделал заявление

    Юрист опроверг популярный среди автомобилистов миф

    Раскрыты неожиданные детали планирования контрнаступления ВСУ 2023 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok