Военный рассказал об особенностях сбитого сверхзвукового истребителя ВСУ

Военный Дандыкин: Сбитый ВС РФ истребитель ВСУ был советского происхождения

Сбитый Воздушно-космическими силами (ВКС) России сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был советского происхождения, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях техники специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это истребитель советского еще происхождения, четвертого поколения. Основной истребитель был в советское время и долгое время в российской действительности. На нем летают "Русские витязи". Сейчас у нас уже модификация — Су-35. А на Украине это один из основных истребителей», — поделился Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что, по его данным, украинский Су-27 был сбит российской ракетой с истребителя Су-35.

Ранее в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о районе поражения самолета и другие подробности не приводятся.

