19:18, 23 марта 2026Культура

Бабкину довели до слез на собственном дне рождения

Надежда Бабкина не смогла сдержать слез во время поздравления с днем рождения
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина прослезилась во время праздничных мероприятий по случаю своего 76-летия. Об этом сообщает издание StarHit.

Ситуация произошла на сцене театра Бабкиной «Русская песня». По информации издания, артистка прослезилась, когда из-за кулис вынесли огромный торт, украшенный живыми розами. В этот момент солисты «Русской песни» начали петь «Я назову тебя зоренькой» в ее честь.

«Для меня нет никого роднее моих зрителей, потому я неизменно выхожу на сцену своего театра 19 марта, чтобы этот праздник стал общим», — приводят журналисты слова певицы.

Ранее Надежда Бабкина спела дуэтом с бывшим мужем и спровоцировала слухи о романе. 75-летняя артистка исполнила легендарную песню «Там, где клен шумит», воссоединившись с мужчиной, который был ее гражданским мужем в течение многих лет.

