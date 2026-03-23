16:08, 23 марта 2026

Часть россиян предупредили о метелях

Синоптик Сенина: Резкое похолодание с метелями ожидается в Ханты-Мансийском АО
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Резкое похолодание и метели ожидаются в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в конце марта. Об этом предупредила часть россиян синоптик регионального ЦГМС Светлана Сенина в беседе с Ura.ru.

По словам метеоролога, сейчас в регионе установилась достаточно мягкая погода. Однако с запада начинает влиять периферия антициклона, а на востоке уходит циклон — эти изменения вызовут ветер с порывами до 15 метров в секунду, а также снег.

Погода резко ухудшится в субботу, 28 марта. По северу ХМАО образуется ложбина с холодным фронтом — 29 марта он пройдет по территории региона. На этом фоне вероятны осадки в виде снега, метели и сильный ветер, заключила Сенина.

Тем временем в Москве снег должен полностью сойти к 1 апреля, прогнозирует ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Быстрое исчезновение снежного покрова вызвано солнечной погодой, которая установилась с начала марта.

