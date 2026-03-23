20:37, 23 марта 2026Россия

Дети стали жертвами пожара в многоквартирном доме

В Курганской области дети стали жертвами пожара в многоквартирном доме
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Курганской области двое детей стали жертвами пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России по региону.

Все произошло 23 марта в городе Петухово. В одной из квартир произошло возгорание. Двоих детей спасти не удалось.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

В этот же день появилось видео с места пожара на складах с горючей смесью в Ростовской области. На кадрах видна работа спасателей по ликвидации огня. Отмечается, что пожарным уже удалось потушить возгорание.

