18:28, 23 марта 2026Россия

Появилось видео с места пожара на складах с горючей смесью в российском регионе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с места пожара на складах с горючей смесью в Ростовской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Отмечается, что все произошло рядом с селом Крым Мясниковского района региона. На кадрах видна работа спасателей по ликвидации огня. Отмечается, что пожарным уже удалось потушить возгорание.

На данный момент в воздухе проверяют концентрацию вредных веществ, а также выясняют причины возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Рано утром 23 марта стало известно о пожаре в девятиэтажке на Николоямской улице в центре Москвы. Предварительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. В связи с этим полицейские задержали бывшего циркового артиста Евгения Чернова. На данный момент число жертв достигло четырех.

