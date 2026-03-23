Число жертв пожара в многоэтажке в центре Москвы снова выросло

РЕН ТВ: Число жертв пожара на Николоямской улице в Москве выросло до четырех

Число жертв пожара в многоэтажке на Николоямской улице в центре Москвы выросло до четырех. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По информации источника телеканала, в реанимации констатировали смерть еще одного из пострадавших.

Ранее сообщалось о трех жертвах возгорания и пяти пострадавших.

О пожаре в девятиэтажке стало известно рано утром 23 марта. Предварительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. В связи с этим полицейские задержали бывшего циркового артиста Евгения Чернова.

18 марта пожар произошел возле здания Госдумы в центре Москвы. На кадрах с места происшествия видно густой дым, который валит с крыши одного из зданий.

