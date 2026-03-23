Экс-циркача задержали после пожара с жертвами в центре Москвы

Задержан экс-циркач Чернов после пожара с тремя погибшими в центре Москвы

В Москве задержали бывшего циркового артиста Евгения Чернова после пожара с тремя жертвами в центре города. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, в квартире Чернова на Николоямской улице начался пожар. Причиной стала непотушенная сигарета. Мужчина смог эвакуироваться, чего не удалось сделать жильцам квартир, расположенных на несколько этажей выше.

О пожаре в девятиэтажке стало известно утром в понедельник, 23 марта. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, а затем перекинулось на лестничную клетку. В результате было эвакуировано 20 человек.