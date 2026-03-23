Директор Булановой объяснил ее фото с капельницей

Концертный директор Булановой: Певице потребовалась капельница из-за простуды

Концертный директор заслуженной артистки России Татьяны Булановой Константин Сергеев прокомментировал ее состояние после публикации фото с капельницей. Его слова передает издание «Подъем».

Сергеев заявил, что во время выступления в Димитровграде 21 марта певица простыла. После концерта Буланова почувствовала себя плохо, ей предложили капельницу.

«Сейчас все в порядке. Вчера уже был концерт в Ульяновске, все нормально», — пояснил директор артистки. По его словам, запланированные концерты исполнительницы не будут отменены.

Ранее сообщалось, что Булановой потребовалась помощь медиков после концерта в Димитровграде. Артистка выложила в соцсетях фото с капельницей, сопроводив публикацию фразой «гастроли, они такие».