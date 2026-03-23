Буланова оказалась под капельницей после концерта

Певице Татьяне Булановой потребовалась помощь врачей после концерта

Заслуженной артистке России Татьяне Булановой потребовалась медицинская помощь после концерта в Димитровграде. Об этом певица рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Состояние исполнительницы хита «Ясный мой свет» резко ухудшилось после выступления. «Гастроли, они такие», — написала Буланова, выложив на своей странице фото с капельницей.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на концертного директора артистки, запланированный на 23 марта концерт в Пензе состоится, несмотря на самочувствие Булановой после прошлого выступления.

Ранее Буланова связала рост своей популярности с использованием амулета. Символ для защиты от негативного влияния ей подарил друг, якобы обладающий экстрасенсорными способностями. Певица призналась, что после этого к ней вернулась слава.