Культура
12:00, 23 марта 2026Культура

Буланова оказалась под капельницей после концерта

Певице Татьяне Булановой потребовалась помощь врачей после концерта
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Заслуженной артистке России Татьяне Булановой потребовалась медицинская помощь после концерта в Димитровграде. Об этом певица рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Состояние исполнительницы хита «Ясный мой свет» резко ухудшилось после выступления. «Гастроли, они такие», — написала Буланова, выложив на своей странице фото с капельницей.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на концертного директора артистки, запланированный на 23 марта концерт в Пензе состоится, несмотря на самочувствие Булановой после прошлого выступления.

Ранее Буланова связала рост своей популярности с использованием амулета. Символ для защиты от негативного влияния ей подарил друг, якобы обладающий экстрасенсорными способностями. Певица призналась, что после этого к ней вернулась слава.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

    Россияне упали в океан с высоты 50 метров в Таиланде и попали на видео

    Telegram оштрафовали на миллионы рублей в России

    Все новости
