16:52, 23 марта 2026

Доктор Мясников ответил на критику Чака Норриса

Врач Мясников заявил, что спорт в пожилом возрасте улучшает самочувствие
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Bernard Fallon / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников не согласился с утверждением невролога Павла Хорошева о том, что пожилым людям, таким как 86-летний актер Чак Норрис, нельзя заниматься кардиотренировками. На критику актера доктор ответил в разговоре с Национальной службой новостей (НСН).

«Занимаясь спортом в таком возрасте, ты чувствуешь себя человеком, у тебя не так болит тело, ты двигаешься и живешь без памперса и инвалидной коляски. Люди смертны, даже Чак Норрис. Когда-то мы все пройдем свой путь», — сказал доктор.

Мясников, которому в 2025 году исполнилось 72 года, также заявил, что людям в его возрасте можно все. Он добавил, что сам может подтянуться 400 раз.

О смерти Норриса стало известно в пятницу, 20 марта. Актер находился в больнице. Уточнялось, что до госпитализации он проводил тренировку.

