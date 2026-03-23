Экс-премьера Украины удивило поведение жителей Киева

Азаров заявил, что уровень бдительности киевлян достиг максимума из-за ТЦК

Улицы украинской столицы пустеют, поскольку киевляне вынуждены прибегать к различным способам обезопасить себя из-за насильственной мобилизации. К такому выводу пришел экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

«В Киеве улицы становятся все более пустынными. Киевляне прячутся от сотрудников ТЦК у себя дома. По улицам гуляет только Владимир Зеленский. Смех смехом, но это же трагедия огромнейшая», — посетовал политик.

По словам Азарова, жители столицы пишут ему и жалуются, что с каждым днем им приходится становиться все осторожнее.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина ехал на собственную свадьбу, когда его задержали и мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования. До этого стало известно, что в Харькове женщины пытаются защитить своих мужчин и нередко вмешиваются, не позволяя сотрудникам ТЦК их задержать.

Также сообщалось, что сотрудник территориального центра комплектования напал на женщин и подростков в Пустомытах Львовской области.