23:08, 20 марта 2026Бывший СССР

Сотрудник ТЦК напал на женщин и подростков под Львовом, его сняли на видео
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) напал на женщин и подростков в Пустомытах Львовской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно, как сотрудник ТЦК толкает граждан на землю.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход с трибуны рассказала, как сотрудники ТЦК «поймали и уволокли в логово» бойца «Альфы» Службы безопасности Украины (СБУ).

До этого на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Минпромторг предложил начать ставить отметки на запчасти для машин

    Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях

    На Западе подсчитали прибыль России от конфликта на Ближнем Востоке

    Трамп заявил о победе над Ираном

    Лыжник Коростелев заявил о непонимании Большунова

    Сотрудник ТЦК напал на женщин и попал на видео

    Трамп заявил о возможности дожить до 200 лет

    Evolute поднял цены на одну машину в России

    Американский подполковник в отставке сделал неожиданное заявление об Иране

    Все новости
