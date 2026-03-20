Сотрудник ТЦК напал на женщин и попал на видео

Сотрудник ТЦК напал на женщин и подростков под Львовом, его сняли на видео

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) напал на женщин и подростков в Пустомытах Львовской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно, как сотрудник ТЦК толкает граждан на землю.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход с трибуны рассказала, как сотрудники ТЦК «поймали и уволокли в логово» бойца «Альфы» Службы безопасности Украины (СБУ).

До этого на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.