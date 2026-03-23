Группировка войск Центр уничтожила технику и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Красноармейском, Димитровом и в Днепропетровской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»
На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков ВСУ, их боевой техники, артиллерии, позиций, транспорта, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.
До этого в сети появились кадры уничтожения автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроноводом Добровольческого корпуса.
Ранее российские военные группировки войск «Север» в районе села Охримовка обнаружили и уничтожили важный для Вооруженных сил Украины пункт управления беспилотными летательными аппаратами.