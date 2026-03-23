12:07, 23 марта 2026Путешествия

Европейская авиакомпания решила экономить на уборке туалетов

Spiegel: Lufthansa запустила эксперимент по сокращению уборки на рейсах
Алина Черненко

Фото: Michael Dalder / Reuters

Авиакомпания Lufthansa решила экономить на мытье туалетов и выносе мусора. Об этом сообщает Spiegel.

Уточняется, что европейский перевозчик запустил эксперимент по сокращению уборки на коротких маршрутах, который продлится до 29 марта. Теперь туалеты будут чистить только по запросу пассажиров, а удалять мусор из карманов кресел — «по мере необходимости», а не после каждого рейса. Число сотрудников, занимающихся уборкой в салонах, сократят с четырех до двух.

Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Угощайтесь! Чем кормили в самолетах полвека назад
Угощайтесь!Чем кормили в самолетах полвека назад
Представители авиакомпании пояснили, что такое решение было принято в рамках программы по снижению расходов. Перевозчику пришлось внедрить и другие меры экономии. Так, пассажирам экономкласса больше не предлагается бесплатное бронирование мест в зависимости от тарифа, а на борту им выдают только миниатюрную бутылку воды и кусочек шоколада. Кроме того, с любого, кто попытается подняться на борт с негабаритным багажом, будет взиматься плата.

При этом билеты на короткие рейсы Lufthansa стоят в разы дороже, чем у конкурентов, таких как Ryanair или Easyjet, отмечается в публикации.

Ранее Lufthansa вошла в список авиакомпаний мира, предлагающих «невероятные удобства» на борту. На первом месте в рейтинге оказался перевозчик Emirates.

