08:21, 23 марта 2026Мир

Генсек НАТО рассказал о помощи Украине со стороны США

Рютте: США продолжают помогать Украине разведданными и оружием
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

США продолжают оказывать помощь Украине, передавая ей разведданные и оружие. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS News.

Он отметил, что Вашингтон работает совместно с европейскими странами «для обеспечения борьбы Украины против России, гарантируя, что у Киева есть все необходимое».

В интервью Рютте также подчеркнул, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку с Россией, и это необходимо «донести до русских, чтобы убедиться, что они готовы играть по правилам».

