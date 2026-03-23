Иран отреагировал на слова Трампа атакой на военные базы США

Иран атаковал военные базы США после заявлений Трампа о перемирии

Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа о якобы идущих переговорах. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает IRNA.

«Успешно была проведена 77-я волна операции "Правдивое обещание 4" против (...) баз армии США, в том числе Али ас-Салем, Аль-Хардж и Аль-Дафра», — говорится в заявлении.

Иранские военные уточнили, что рассматривают заявления Трампа о перемирии как психологическую операцию.

Стало известно, что Трамп — в том числе под давлением Катара — отложил идею 48-часового ультиматума с угрозой ударить по электростанциям Ирана. При этом отмечается, что американский лидер не отказался полностью от этой идеи.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.