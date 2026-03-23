Названа повлиявшая на решение Трампа по Ирану страна

Ynet: Трамп под давлением Катара отложил идею 48-часового ультиматума Ирану

Президент США Дональд Трамп — в том числе под давлением Катара — отложил идею 48-часового ультиматума с угрозой ударить по электростанциям Ирана. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

При этом издание отмечает, что американский лидер не отказался полностью от этой идеи.

Ранее стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль. Уточняется, что это позволит президенту США прибыть в Израиль в День независимости и получить государственную премию.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.