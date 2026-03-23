20:19, 23 марта 2026

Названа повлиявшая на решение Трампа по Ирану страна

Ynet: Трамп под давлением Катара отложил идею 48-часового ультиматума Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп — в том числе под давлением Катара — отложил идею 48-часового ультиматума с угрозой ударить по электростанциям Ирана. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

При этом издание отмечает, что американский лидер не отказался полностью от этой идеи.

Ранее стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль. Уточняется, что это позволит президенту США прибыть в Израиль в День независимости и получить государственную премию.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Самолет с сотней военных упал при взлете

    Названа причина покупки дорогого титанового iPhone

    Раскрыты выдающие сторонников Трампа детали во внешнем виде

    Названы хитрые трюки для наращивания мышц после 40 лет

    Иран отреагировал на слова Трампа атакой на военные базы США

    В России создали реестр книг с упоминанием наркотиков

    Первый случай укуса клеща зарегистрировали в Подмосковье

    Трамп сделал заявление о действиях России на Украине

    Израиль заявил об ударе по Генштабу КСИР

    В России начали применять тяжелый «Гекса-кран»

    Все новости
