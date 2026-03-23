Колясочник получил 14-летний приговор после избиения ребенка битой в Подмосковье

12:53, 23 марта 2026

Суд приговорил жителя Подмосковья к 14 годам колонии за избиение ребенка битой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СК Подмосковья

В Московской области суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 32-летнего колясочника, избившего ребенка сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Также семь лет колонии общего режима получила мать мальчика. Фигурантов в зависимости от роли признали виновными в покушении на ребенка, вовлечении его в совершение преступления, истязаниях, оставлении в опасности и в неисполнении обязанностей по воспитанию.

Установлено, что 7 июля 2025 года в Видном мужчина нанес ребенку битой множество ударов по голове. Мальчику удалось спастись, убежав. Все это снималось на видео, которое потом оказалось в интернете.

После произошедшего мать не обратилась в полицию и больницу. Выяснилось, что дети в семье регулярно подвергались насилию, в чем участвовали оба родителя.

Ранее сообщалось, что в Томске дождавшуюся любимого из колонии нашли с проломленным черепом.

