Вероятность военной эскалации США против Кубы оценили

Политолог Дудаков исключил военную эскалацию США против Кубы в ближайшее время

Никакой серьезной военной эскалации со стороны США в отношении Кубы в ближайшее время ждать точно не стоит, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность столкновения стран он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Американцам пришлось перетянуть свою военную группировку из Карибского бассейна на Ближний Восток, включая эсминцы и авианосную ударную группу Gerald Ford, указал политолог. Возвращаться в ближайшее время в этот регион они не планируют, добавил Дудаков.

«Соответственно, военные возможности США для того, чтобы оказывать давление на страны Карибского моря, сейчас крайне ограничены. Мы помним операцию в отношении Венесуэлы, как ее долго готовили. Стягивать войска туда начали в августе 25-го года, операцию провели только в январе. Поэтому, если [президент США Дональд] Трамп что-нибудь такое замыслит в отношении Кубы, то это случится спустя много-много месяцев после длительной подготовки», — поделился эксперт.

Американские военные ресурсы сейчас «сжигаются» в рамках войны с Ираном, отметил собеседник «Ленты.ру», и отправлять их еще и на кубинское направление будет означать, по сути, военное поражение на Ближнем Востоке. Поэтому Трамп в ближайшее время не пойдет на Кубу, и сейчас, скорее, занял выжидательную позицию в отношении нее, считает политолог.

«Морская блокада продолжается, на Кубе серьезные проблемы с топливом, с продовольствием. Трамп надеется на то, что это приведет к коллапсу кубинской экономики, к массовым протестам и к тому, что кубинцы сами свергнут свое правительство без прямого участия США. Если этого не случится, тогда уже перед администрацией Трампа будет стоять выбор: либо напрямую вовлекаться военным путем, либо пытаться как-то договариваться на выгодных для США условиях с кубинской властью.», — высказался спикер.

Кроме того, американцы еще надеются на раскол внутри кубинской элиты, однако, по словам Дудакова, какого-то падения власти в республике в ближайшей перспективе не просматривается.

«Ну, и у кубинцев, в общем-то, очевидный план. Во-первых, дождаться того, когда Трамп окончательно завязнет в ближневосточном конфликте, и поэтому Кубе будет уделяться меньше внимания. Во-вторых, дождаться выборов в Конгресс, на которых республиканцы проигрывают, после чего у Трампа открывается фронт внутриполитической борьбы, и у него будет меньше возможности влиять на внешнюю политику», — заключил эксперт.

Ранее замминистра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио заявил о том, что Вооруженные силы (ВС) Кубы готовятся к отражению возможной атаки со стороны США.