Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:29, 22 марта 2026Мир

Кубу подготовят к отражению возможной агрессии США

МИД Кубы: ВС страны готовят к отражению возможной атаки США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы (ВС) Кубы готовятся на случай возможной атаки со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что военные страны в последние дни ведут подготовку к отражению возможной агрессии Вашингтона.

«Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире. Мы по-настоящему надеемся, что этого (агрессии — прим. «Ленты.ру») не произойдет», — сказал представитель МИД.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп заявил о подготовке новых шагов в отношении Кубы. По его словам, остров находится в «очень плохом положении», поэтому Вашингтон начнет «что-то делать» с Кубой.

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев допустил, что Трамп может начать военную операцию против Кубы, однако он постарается избежать этого шага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok