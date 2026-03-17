Риски начала следующей военной операции Трампом оценили

17:53, 17 марта 2026

Политолог Кодзоев: Трамп может начать военную операцию против Кубы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп может начать военную операцию против Кубы, однако американский лидер постарается избежать этого сценария. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

США ищут альтернативу, тем более что они заняты иранским конфликтом. (...) Но если Трамп там потерпит поражение, то может пойти ва-банк против Кубы. Ему важно чувствовать себя триумфатором, пусть даже ценой неприятных последствий

Магомед Кодзоевстарший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

В частности, эксперт указал на широкое влияние кубинской диаспоры, которая лоббирует в администрации Трампа курс на сдерживание Гаваны. Однако он подчеркнул, что даже самые жесткие из ее представителей — такие как государственный секретарь США Марко Рубио — опасаются негативных последствий из-за силового нажима на Кубу.

«В команде Трампа наверняка есть люди, которые понимают, что Куба — это не Венесуэла. Если в этой стране у берегов Флориды начнется гуманитарный кризис, то это будет намного ближе и страшнее для самих США», — резюмировал Кодзоев.

16 марта Трамп заявил, что после завершения атаки на Иран Вашингтон «займется Кубой». Он также прямо пригрозил островному государству. При этом 13 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать посильную помощь Кубе на фоне эмбарго со стороны США. Представитель Кремля указал, что Россия поддерживает контакты с островным государством на экспертном и рабочем уровнях.

