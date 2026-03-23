16:35, 23 марта 2026

«Летающий радар» Saab заметили над Украиной

TWZ: На Украине заметили самолет ДРЛОиУ Saab 340 AEW&C
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Переданный Киеву самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 AEW&C (ASC-890) заметили в небе над Украиной. Об этом пишет американское издание TWZ.

Автор обратил внимание на кадры, демонстрирующие полет самолета, похожего на «летающий радар». Ролик распространяли в Telegram. До этого момента подобных доказательств использования ASC-890 Киевом не было. «Мы не можем проверить подлинность самого видео, но ничто не указывает на то, что оно было смонтировано», — говорится в материале. Издание подчеркнуло, что Saab 340 будет первоочередной целью для России.

В апреле прошлого года аналитики допустили, что самолет ДРЛОиУ с позывным WELCOME совершал полеты на западе Украины. Они ссылались на данные сервисов, отслеживающих воздушное движение.

Saab 340 способен обнаруживать ракеты и самолеты на дальности до 400 километров. «Летающий радар» может передавать данные о целях непосредственно на истребители, которые поддерживают канал Link 16. Длительность полета двухдвигательного самолета составляет около пяти часов.

В июне 2024 года издание Military Watch Magazine писало, что переданные Киеву Saab 340 уязвимы для Вооруженных сил России. Автор отметил, что «летающие радары» столкнутся с российскими самолетами, вооруженными дальнобойными ракетами Р-37М.

