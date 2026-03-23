Экономика
20:07, 23 марта 2026

Лифт с человеком внутри подбросило при экстренном торможении в российском городе

Кабину лифта с человеком внутри подбросило при экстренном торможении в Казани
Полина Кислицына (Редактор)

В Казани лифт с человеком внутри подбросило при экстренном торможении. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент произошел утром в понедельник, 23 марта, в жилом комплексе (ЖК) «Легенда», расположенном по адресу улица Аметьевская магистраль, 18, корпус 3. На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина заходит в лифт, после чего на середине его поездки кабина резко тормозит, а пассажир падает на пол. Через некоторое время россиянину удается дотянуться до кнопки, спуститься на первый этаж и выбраться из лифта — ползком. Мужчина получил травмы обеих ног.

Жильцы «Легенды» пожаловались, что подобные случаи в их ЖК — не редкость. «Мы не так давно с дочкой в этом лифте ехали, и он резко дернулся на седьмом этаже, я ребенка удержала. Дочь всю трясло, и я долго не могла ее успокоить. Мы прилично пролетели, это был не просто толчок. Этот лифт постоянно глючит», — написала одна из них. По словам жителей проблемного ЖК, подъемники, которым лишь пять-шесть лет, еле дышат, и их важно заменить, пока не случилось беды.

По факту произошедшего прокуратура Советского района Казани начала проверку.

Ранее в Москве в ЖК «Лучи» рабочий упал в шахту лифта и не выжил.

    Последние новости

    Самолет с сотней военных упал при взлете

    Валерия поддержала уставшую от сильных женщин Тодоренко

    Брошенная в туалете девушка воссоединилась с родной семьей спустя 28 лет

    Людям с хроническим стрессом посоветовали употреблять перед сном один продукт

    Климат на Земле достиг критических показателей

    Раскрыта причина решения США отложить удары по Ирану

    Названа причина покупки дорогого титанового iPhone

    Названы хитрые трюки для наращивания мышц после 40 лет

    Иран отреагировал на слова Трампа атакой на военные базы США

    Первый случай укуса клеща зарегистрировали в Подмосковье

    Все новости
