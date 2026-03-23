Московские туалеты захотели внести в «белые списки»

В Москве захотели внести в «белые списки» общественные туалеты, установленные на улицах города. Об этом стало известно изданию «Подъем».

На фоне ограничений интернета жители столицы не могут оплатить туалеты. В обслуживающей уборные организации заявили, что при полной блокировке не поможет даже переход на расчет наличными, однако компания занимается поиском решения.

«Мы сейчас с нашими подрядчиками, которые занимаются оплатой, договариваемся как занестись в "белый лист", сейчас идет процесс согласования», — заявили в организации. Собеседник издания отметил, что сейчас проблемы наблюдаются не во всех туалетах, а только в тех объектах, которые расположены ближе к центру города.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что в России не стремятся создать обособленный от всего мира «Чебурнет».