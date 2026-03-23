В России оценили вероятность создания «Чебурнета»

Клименко: В России нет задачи создать обособленный от всего мира «Чебурнет»

В России нет задачи по созданию обособленного от всего мира «Чебурнета». Так вероятность появления закрытого интернета в РФ оценил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью газете «Аргументы и факты».

«Чебурнет делается по-другому — для этого достаточно нажать на кнопку, и тогда мы все сможем ходить только на домены зоны .ру или .рф. Просто взять и отрубить весь зарубежный трафик — и будет как в Северной Корее. Но такая задача не ставится», — пояснил он.

По его словам, введение «белых списков» в России делается для защиты населения от мошенников и атак украинских беспилотников. «Другое дело, что [государство] порой плохо объясняет гражданам свои действия. Или вообще не объясняет», — добавил Клименко.

Прежде информация о том, что Роскомнадзор принял решение о постепенной блокировке мессенджера МАХ из-за активности в нем мошенников, не подтвердилась.