16:18, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Сообщения о блокировке MAX не подтвердились

Информация о блокировке мессенджера MAX не подтвердилась
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Информация о том, что Роскомнадзор принял решение о постепенной блокировке мессенджера МАХ из-за активности в нем мошенников, не подтвердилась.

В публикациях в Telegram-канале говорилось, что Роскомнадзор в связи с активностью мошенников принял решение о постепенной блокировке мессенджера МАХ. «Безопасность россиян превыше всего, поэтому мы с завтрашнего дня начинаем замедлять этот мессенджер, ставший рассадником мошенничества и порнографии», — приводится якобы цитата ведомства. Распространившийся скриншот является публикацией «Баймакского вестника». В ней со ссылкой на заявление замначальника полиции Екатеринбурга Андрея Ершова говорится, что мошенники стали осваиваться и в мессенджере MAX. При этом данных о решениях Роскомнадзора в публикации нет.

На официальных ресурсах Роскомнадзора, а также в СМИ нет подобных заявлений ведомства. Кроме того, 18 марта MAX получил статус социальной сети — теперь все каналы, аудитория которых больше 10 тысяч подписчиков подлежат регистрации через специальный бот.

Ограничения доступа к интернет-ресурсам в России применяются в установленном порядке. Он изложен в ФЗ № 149.

Поддержка МАХ с помощью встроенных систем и служб безопасности оперативно выявляет мошенников. Так, еще в сентябре 2025 года глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что были заблокированы свыше 70 тысяч sim-карт мошенников. «Мессенджер сейчас очень активно развивается, предоставляя пользователям все новые удобные сервисы для безопасного получения государственных услуг, образования, новостей и общения», — говорил он. Специалисты MAX круглосуточно мониторят обращения пользователей и пожизненно блокируют подозрительные аккаунты. Центр безопасности также регулярно публикует кейсы, связанные с мошенничеством и разъясняет, как на них не попасться.

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин сообщал, что разработчики национального мессенджера MAX активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления мошенников. Сенатор отмечал, что мессенджер был изначально создан по высшим стандартам защиты. Он также заявлял, что уже внедрены механизмы многоуровневой аутентификации и система мониторинга подозрительной активности.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

