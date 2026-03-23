Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:31, 23 марта 2026Наука и техника

Московский военный округ вооружили «Трюфелями»

МВО получил дистанционно управляемые модули «Трюфель» для пулеметов НСВ и «Корд»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Московский военный округ (МВО) получил модули дистанционного управления «Трюфель», которые работают с крупнокалиберными пулеметами. Об этом сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

«В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружение новейшие модули "Трюфель" для дистанционного управления 12,7-миллиметровыми пулеметами "Корд" и НСВ», — говорится в сообщении.

Изделие позволяет удаленно наблюдать за целью, управлять пулеметом и вести прицельную стрельбу на дальности до двух километров. «Трюфель» состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером и тепловизором. Модуль позволяет поражать цели в любое время суток.

Оператор управляет пулеметами по проводам. Он может дистанционного выбирать режим огня и контролировать расход боеприпасов. Питание огневых точек обеспечивает аккумулятор, благодаря которому «Трюфель» может проработать до двух суток без подзарядки.

В декабре стало известно, что в России разработали пулеметную турель «Людмила» с искусственным интеллектом. Комплекс может обнаружить цель на дистанции до 500 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok