22:49, 23 марта 2026Экономика

Москвичам пообещали морозы

Гидрометцентр: Ночью в Москве и Подмосковье похолодает до минус 7 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье похолодает до минус семи градусов Цельсия. О морозах жителей столичного региона предупредили специалисты Гидрометцентра, пишет агентство ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в ночные часы в Москве столбики термометров покажут от минус двух до минус четырех градусов. Что касается Московской области, в некоторых районах температура будет опускаться до минус семи градусов.

Ранее в этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что сугробы в столице окончательно растают уже на следующей неделе. По ее словам, снежный покров полностью сойдет к 1 апреля.

