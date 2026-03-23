Москвичам пообещали морозы

Гидрометцентр: Ночью в Москве и Подмосковье похолодает до минус 7 градусов

Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье похолодает до минус семи градусов Цельсия. О морозах жителей столичного региона предупредили специалисты Гидрометцентра, пишет агентство ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в ночные часы в Москве столбики термометров покажут от минус двух до минус четырех градусов. Что касается Московской области, в некоторых районах температура будет опускаться до минус семи градусов.

Ранее в этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что сугробы в столице окончательно растают уже на следующей неделе. По ее словам, снежный покров полностью сойдет к 1 апреля.