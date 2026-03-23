На Украине объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Судя по опубликованной карте, сирены работают в Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее вблизи стратегических объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области прогремели взрывы. По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, один взрыв был зафиксирован в районе села Шостка у авиабазы ВСУ, где было десять вертолетов, которые регулярно выполняли боевые вылеты в российскую сторону.