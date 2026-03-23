Азаров: На юго-востоке Украины из-за мобилизации не хватает трактористов

Юго-восток Украины из-за мобилизации страдает от нехватки трактористов. Об этом сообщил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он пояснил, что в этой части республики в первые годы украинского конфликта был массовый призыв на военную службу. По его словам, «уже мало кого осталось». Экс-премьер Украины указал, что без трактористов невозможно сельское хозяйство, поскольку они нужны для обработки полей.

Ранее украинские фермеры пожаловались на катастрофическую ситуацию из-за мобилизации. Сообщалось, что из-за дефицита персонала порой проще оставить урожай в полях и перепахать землю, чем пытаться собрать его. Глава агрохолдинга «ЛАН АГРО» Василий Сасько назвал ситуацию катастрофической, отметив, что «всех забрали».