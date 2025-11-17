Бывший СССР
Украинские фермеры пожаловались на катастрофическую ситуацию из-за мобилизации

Украинские фермеры заявили о неубранном урожае из-за мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мобилизация на Украине привела к нехватке рабочих рук в сельском хозяйстве. Об этом пишет издание Telegraf.

Фермеры жалуются, что из-за дефицита персонала порой проще оставить урожай в полях и перепахать землю, чем пытаться собрать его. «Ситуация катастрофическая. Надо, чтобы лук собирали руками, но людей нет. Ребят вообще нет. Всех забрали», — посетовал глава агрохолдинга «ЛАН АГРО» Василий Сасько.

Ранее сообщалось, что в городе Вилково Одесской области, который называют «украинской Венецией», не осталось мужчин, кроме мэра города Матвея Иванова. Все подлежащие мобилизации люди либо уехали в зону боевых действий, либо скрываются от сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата).

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предполагает, что Киев может в ближайшее время снизить возраст мобилизации и вновь запретить выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Он отметил, что с конца августа, когда правительство страны разрешило выезд для такой категории граждан, страну покинуло более 100 тысяч молодых мужчин.

